Giro d’Italia 2024, tredicesima tappa Riccione – Cento: percorso e altimetria

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la tredicesima tappa. I corridori saranno impegnati nei 179 km da Riccione a Cento. Prova che non metterà in grande difficoltà la carovana, che potrà riposarsi in vista delle tappe del Nord. Si corre perfettamente in piano. Il percorso congiunge le spiagge con il centro della pianura padana. La prima parte segue la via Emilia (passando per Cesena e Forlì) per distaccarsi dopo Imola in un ampio passaggio a nord di Bologna per concludersi a Cento con una volata di gruppo compatto. Nessun GPM previsto. Due i traguardi di velocità, il primo a Villanova (65° km), il secondo a Conselice (113° km). Partenza in programma per le 13.00, arrivo previsto per le 17.15.

PERCORSO