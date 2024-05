Giro d’Italia 2024, percorso a rischio: camion si incendia in galleria, strada chiusa

Il percorso del Giro d’Italia 2024 potrebbe cambiare. Sono, infatti, da valutare le condizioni della galleria “Capo di China” sulla superstrada Cassino-Sora, in provincia di Frosinone, chiusa al traffico in seguito all’incendio di un autoarticolato con rimorchio avvenuto al suo interno nella mattinata di venerdì 3 maggio. Da programma, il Giro dovrebbe transitare nella galleria di Atina domenica 12 maggio, ma ora viene messo tutto in discussione. La “Meridiana Ambiente” ha liberato la galleria ma toccherà ai tecnici dell’Anas stabilire l’entità dei danni registrati dalla struttura e se e quando possa essere riaperta al traffico. Al momento non c’è la certezza che la strada venga riaperta per la prossima domenica. Si attendono quindi tutte le valutazioni del caso per capire se la carovana del Giro d’Italia potrà attraversare la galleria in piena sicurezza o se gli organizzatori dovranno pensare ad un tracciato alternativo. Per il momento il traffico ordinario da Sora viene fatto uscire all’altezza dello svincolo per Atina Superiore e riammesso sull’arteria da Belmonte Castello, così come accade, a svincoli invertiti, per il traffico proveniente da Cassino.

