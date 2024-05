Salernitana, Colantuono: “Atalanta la più forte dopo l’Inter, onoriamo il campionato”

Il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato al sito ufficiale del club granata, senza andare in conferenza stampa, in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta: “L’Atalanta a mio avviso è la squadra più forte del campionato dopo l’Inter, al di là della classifica. Stanno attraversando un momento di grande forma quindi mi aspetto una gara difficile e mi auguro che i ragazzi a prescindere dal risultato maturato sul campo la scorsa settimana con la matematica retrocessione facciano comunque una partita importante. Servirà il massimo impegno perché queste sono squadre che possono fare male in ogni momento, ci vuole una gara perfetta per fare una buona prestazione. Alcuni giovani della Primavera si stanno allenando con noi e ci stiamo lavorando. Vedremo se da qui alla fine qualche ragazzo avrà l’occasione per esordire Abbiamo un compito ben preciso che è quello di rispettare la regolarità del campionato e quindi dobbiamo presentare sempre la miglior formazione possibile, poi magari valuterò a gara in corso se ci sarà la possibilità di far esordire qualche ragazzo”.