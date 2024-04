Giro d’Italia 2024: annunciato l’elenco degli iscritti all’edizione numero 107

Manca sempre meno al via della 107esima edizione del Giro d’Italia. A 10 giorni dalla partenza, il 4 maggio da Venaria Reale, sono stati annunciati gli iscritti che si daranno battaglia nelle 21 tappe fino all’arrivo di Roma, che come l’anno scorso celebrerà il vincitore del Trofeo Senza Fine.

UOMINI CLASSIFICA

Per quanto riguarda la rincorsa alla classifica generale, il grande favorito è ovviamente Tadej Pogacar. Numero 1 dell’UCI World Ranking, lo sloveno fa il suo debutto nella Corsa Rosa dopo un inizio di stagione trionfale che lo ha visto a segno per sette volte su dieci giorni di corsa totali. Il suo maggiore antagonista sarà Geraint Thomas, che nel 2023 è stato scalzato dalla vetta della classifica solo nella penultima tappa. Mister G avrà nuovamente al suo fianco Thymen Arensman, sesto nell’edizione passata e tra i maggiori favoriti per la Maglia Bianca. Tra i corridori che nella passata edizione hanno chiuso nella top 10 finale saranno al via anche Damiano Caruso e Eddie Dunbar. Tornano tra le strade del Giro con ambizioni anche Romain Bardet, secondo la scorsa domenica alla Liegi-Bastogne-Liegi, Ben O’Connor, secondo classificato all’UAE Tour, Daniel Martinez, Juan Pedro Lopez, vincitore del Tour of the Alps, e la Maglia Rosa dell’edizione 2014 Nairo Quintana. Tra i debuttanti più attesi, anche in ottica Maglia Bianca, figurano Cian Uijtdebroeks, ottavo alla Vuelta a España 2023, e l’azzurro Antonio Tiberi, che si è messo in luce in questa stagione nella Volta a Catalunya e al Tour of the Alps.

VELOCISTI

Sono tante le ruote veloci al via della Corsa Rosa. Il capofila è la Maglia Ciclamino del 2023, Jonathan Milan, che ha confermato il suo valore imponendosi in due tappe e nella Classifica a Punti della Tirreno-Adriatico. Tra gli sprinter più attesi, e già capaci di vincere al Giro d’Italia, troviamo anche Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Alberto Dainese, Kaden Groves, Biniam Girmay, e Tim Merlier. Fanno il loro debutto al Giro anche Fabio Jakobsen, 46 vittorie in carriera di cui 6 nei Grandi Giri, e due giovani velocisti che si sono messi in grande evidenza come Olav Kooij e Laurence Pithie, vincitore della Cadel Evans Great Ocean Road Race e settimo alla Paris-Roubaix. Completano la lista dei pretendenti alle volate Phil Bauhaus, Juan Sebastian Molano, Sam Welsford e Enrico Zanoncello.

CACCIATORI DI TAPPE

Ampio e ben variegato il campo dei pretendenti ai successi di tappa, a partire da Filippo Ganna, sei volte vincitore di tappa e grande favorito nelle prove contro il tempo. L’ex Campione del Mondo dovrà vedersela con rivali come Mikkel Bjerg, Tobias Foss, Magnus Sheffield, Edoardo Affini, Ethan Vernon e la new entry Lorenzo Milesi, vincitore iridato tra gli Under 23. Esordio al Giro per il due volte Campione del Mondo Julian Alaphilippe e per l’attuale Campione Europeo Cristophe Laporte, entrambi con l’obiettivo di lasciare il segno. Nelle frazioni più movimentate cercheranno gloria corridori abili in salita come Hugh Carthy, Esteban Chaves, Jan Hirt, Lorenzo Fortunato, Michael Woods, Einer Rubio, Filippo Zana, Koen Bouwman, Maximilian Schachmann, Aurélien Paret-Peintre, Giulio Pellizzari, Domenico Pozzovivo, Mauri Vansevenant, Michael Storer, Max Poole, Lucas Plapp, Davide Piganzoli e Wout Poels. Non vanno dimenticati inoltre quei corridori più abili a percorsi misti, tra cui Matteo Trentin, Jasper Stuyven, Quinten Hermans, Andrea Bagioli, Jan Tratnik, Andrea Vendrame, Lilian Calmejane, Davide Ballerini, Simone Velasco, Simon Clarke, Stefano Oldani e Alessandro De Marchi.