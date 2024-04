Tennis, le parole di Nadal spaventano: “Allo stato attuale non giocherei il Roland Garros”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, Rafa Nadal ha toccato vari temi, tra cui le sue condizioni fisiche: “Non credo che potrò giocare al 100%, ma per me significa molto giocare a Madrid per l’ultima volta nella mia carriera. È un posto speciale per me. Possibile tributo? Faranno ciò che vogliono e a me starà bene“.

Poi le parole che hanno spaventato sul futuro: “Se dovessi arrivare a Parigi nelle condizioni in cui sono attualmente, non giocherei il torneo. Prenderò parte al Roland Garros solo se mi sentirò competitivo. Se posso giocare, gioco, altrimenti no. Non sarà la fine del mondo né la fine della mia carriera. Ho ancora obiettivi dopo il Roland Garros, come le Olimpiadi“.

Infine, su ciò che si aspetta dal torneo di Madrid: “Il mio obiettivo per questa settimana è scendere in campo e divertirmi il più possibile. Voglio finire vivo il torneo. E mi godo il fatto di avere la possibilità di competere ancora una volta. Sono qui, mi sto dando una possibilità e spero che le cose migliorino. Non perdo la speranza. Nello sport le cose magari cambiano molto velocemente“.