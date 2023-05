LIVE – Giro d’Italia 2023, ventunesima tappa Roma-Roma: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2023, che si chiude oggi con la passerella finale lungo le vie di Roma lunga 135 chilometri. Dopo un primo tratto in linea, i 6 giri del circuito di oltre 13 km porteranno il gruppo sul traguardo finale di Via dei Fori Imperiali. Tutto pronto per il trionfo di Primoz Roglic, ma i velocisti vorranno giocarsi il prestigioso successo di tappa: occhi puntati ovviamente su Jonathan Milan, ma gli avversari non mancheranno. Sportface vi racconterà la giornata conclusiva fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla.

