Giro d’Italia 2023, risultati e classifica tredicesima tappa: ordine di arrivo, gran vittoria di Rubio

La spunta Rubio, la spunta il terzo incomodo. I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2023, che viene accorciata ad appena 74.6 km su richiesta dei corridori per un’imprecisata ragione di sicurezza per il maltempo che poi non c’è stato, privando la frazione di tante emozioni e facendo salire alle stelle le polemiche. Fuga fin dalle fasi iniziali, il protagonista è Pinot che poi sull’ultima salita, quella verso l’arrivo di Crans Montana, prova a fare il vuoto. Intanto, nel gruppo dei migliori pochissima bagarre e tanto tatticismo, al solito. Davanti è lotta a tre per la vittoria di tappa: Pinot ingenuo, Cepeda non ne ha sul più bello e con un capolavoro tattico trionfa Rubio. Di seguito ecco l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO TREDICESIMA TAPPA

1) Einer Rubio (Movistar) in 2h16’21”

2) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) +06″

3) Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost) +12″

4) Drek Gee (Israel-Premier Tech) +1’01”

5) Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën) +1’29”

6) Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) s.t.

7) João Almeida (UAE Team Emirates) +1’35”

8) Eddie Dunbar (Jayco AlUla) s.t.

9) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) s.t.

10) Primož Roglič (Jumbo-Visma) s.t.