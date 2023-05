Lecce-Spezia, domani alle 12:40 la conferenza di Baroni. Hjulmand out

Il Lecce si avvicina alla sfida salvezza contro lo Spezia, ma dovrà farlo senza capitan Morten Hjulmand. Il centrocampista è infortunato e non ha preso parte all’allenamento tenutosi in mattinata. Assente anche l’esterno zambiano Lameck Banda, squalificato. Fissata per domani mattina la conferenza stampa del tecnico, che parlerà alle 12.40, al termine della rifinitura pre-gara. Intanto dopo il sopralluogo odierno, è stato espresso parere favorevole sull’istanza presentata dal Lecce in merito all’utilizzo di due sub-settori sino ad oggi soggetti a limitazione al ‘Via del Mare’. La novità riguarderà la Tribuna Est Superiore. La capienza del settore aumenta infatti di 921 posti, agibili già a partire da Lecce-Spezia. I biglietti sono stati messi in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi.