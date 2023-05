Napoli campione: anche Bono Vox con sciarpa per festeggiare Scudetto

Cena e sciarpa azzurra al collo per festeggiare lo scudetto. Napoli ha un tifoso d’eccezione in questi giorni in cui si continua a celebrare il Tricolore. Si tratta di Bono Vox, leader degli U2, arrivato in città per l’unica data italiana del suo spettacolo Stories of Surrender, in programma sabato prossimo al teatro San Carlo. l frontman degli U2 porterà il suo spettacolo nel più antico teatro dell’opera del mondo affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce),oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. Ieri, mercoledì 10 maggio, oper festeggiare il 63esimo compleanno Bono ha voluto festeggiare in un ristorante di Napoli dove ha degustato i piatti della tradizione del locale.