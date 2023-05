Giro d’Italia 2023, prima tappa cronometro Ortona: a che ora parte Filippo Ganna? Orari, tv e streaming

Filippo Ganna è senza dubbio tra gli uomini più attesi nella prima tappa del Giro d’Italia 2023, la cronometro individuale di 19,6 chilometri da Fossacesia Marina a Ortona. Il fuoriclasse piemontese, specialista di livello mondiale nelle prove contro il tempo, andrà a caccia della vittoria e quindi della prima Maglia Rosa del Giro 106. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la sua prova in tempo reale.

Ganna prenderà il via alle ore 16:37 e sarà tra gli ultimi a prendere il via dalla pedana di partenza. La sua prova, così come tutta la tappa, sarà trasmessa in diretta tv su RaiDue e su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video, pagelle e tanto altro ancora.

