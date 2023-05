Giro d’Italia 2023, prima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming cronometro Fossacesia Marina-Ortona

Il Giro d’Italia 2023 scatta oggi con la prima tappa, la cronometro individuale di 19,6 chilometri da Fossacesia Marina a Ortona. Termina l’attesa per la grande partenza della Corsa Rosa, che offrirà subito battaglia tra i corridori in lotta per la classifica generale con una cronometro destinata immediatamente a lasciare il segno. Fari puntati su Filippo Ganna, che sogna la prima maglia rosa. Attenzione però anche ai big della generale, su tutti Primoz Roglic e Remco Evenepoel senza dimenticare i vari Vlasov, Caruso, Geoghegan Hart e tanti altri. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

SEGUI LA DIRETTA

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

PRIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro prenderà il via con la prima partenza alle 13:50, mentre l’ultimo corridore prenderà il via alle 16:45. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (collegamenti su RaiSport, poi RaiDue dalle 14:00) e su Eurosport, con gli appassionati che avranno molteplici opzioni per la diretta streaming grazie a Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale ogni giorno con aggiornamenti live, classifiche, video, pagelle e molto altro ancora.