Real Madrid, Ancelotti: “Manchester City? Squadra fortissima, ma possiamo vincere”

Sovvertire il pronostico, come un anno fa: il Real Madrid ci riprova. Al Bernabeu si gioca domani la semifinale d’andata di Champions fra i blancos e il Manchester City: nella passata stagione le due squadre si affrontarono proprio in semifinale e a passare nonostante i pronostici avversi fu la squadra di Ancelotti, poi diventata campione d’Europa a spese del Liverpool. “Arriviamo a questo appuntamento allo stesso livello dello scorso anno – assicura il tecnico di Reggiolo –. È difficile valutare la condizione fisica ma contano la motivazione e l’entusiasmo che abbiamo e aver vinto la Coppa del Re ci darà una spinta in più. Il piano per domani? Fare una partita completa e tirare fuori il meglio di noi dal punto di vista fisico, tecnico e motivazionale. La partita decisiva sarà quella di ritorno ma domani proveremo a prenderci un piccolo vantaggio, che significa fare un risultato positivo ma anche evitare problemi, evitare di soffrire. Più importante difendere o attaccare? Se difendi bene, al peggio fai un pareggio. Ma questo non significa che non attaccheremo. Non dimentichiamo che l’anno scorso abbiamo subito cinque gol dal City e noi ne abbiamo fatti sei in due partite. Firmerei perchè succeda lo stesso”.

Il City, però, si presenta con un Haaland in più rispetto alla passata stagione. “È una squadra ha aggiunto alla qualità che ha mantenuto un attaccante veramente pericoloso, con lui il City è più completo. Ma parlare di Haaland significa non parlare di una squadra che attacca, che ha idee, non stiamo pianificando una partita per fermare Haaland ma per fermare una squadra che sembra inarrestabile. Io penso che possiamo avere delle possibilità, che possiamo vincere: siamo due squadre composte da grandissimi giocatori, la differenza la farà la squadra che sarà capace di esprimere le proprie qualità”. Sciolto il dubbio Modric: “Sta bene e giocherà”, garantisce Ancelotti. In conferenza stampa anche Toni Kroos per il quale la chiave domani sarà “giocare bene, fare gol e difenderci bene. Abbiamo giocato tante partite di questo livello e confido nella nostra esperienza. In Inghilterra ci danno per eliminati? Lo avevano fatto anche l’anno scorso, nessuno si aspettava che avremmo vinto la Champions ma l’abbiamo fatto”.