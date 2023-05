Roma, al lavoro verso il Leverkusen: Dybala e Wijnaldum in gruppo

La Roma, dopo un giorno libero concesso da Mourinho, si è ritrovata a Trigoria per preparare l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il match ad oggi più importante della stagione. Si è allenato Paulo Dybala, in campo per uno spezzone di gara con l’Inter ma ancora non in perfette condizioni fisiche: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’argentino potrà partire da titolare o se dovrà accomodarsi ancora in panchina, pronto ad entrare in caso di necessità, ma le possibilità che possa giocare dal 1′ sono in crescita rispetto a qualche giorno fa. Presente in gruppo anche Wijnaldum, che potrebbe rivedersi proprio contro i tedeschi facendo almeno capolino in panchina. Aggregati poi, vista anche l’emergenza infortuni che costringerà Mourinho a rinunciare a mezza difesa con Smalling, Kumbulla, Karsdorp e Llorente ancora ai box, anche i Primavera Missori e Pisilli.