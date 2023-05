Empoli, Zanetti: “Il nostro obiettivo è vicino, dobbiamo onorarlo”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. “Vogliamo andarci a prendere quello che desideriamo, il nostro obiettivo è vicino. Le componenti per poterlo fare ci sono tutte, i ragazzi sono carichi, veniamo da due belle vittorie, dobbiamo onorare l’importanza della posta in palio e dare grande onore al nostro avversario che ha attraversato una stagione difficile”.

Il tecnico azzurro ha poi proseguito: “L’importante è il bene comune della squadra, io devo fare le scelte e devo schierare i migliori. Walukiewicz si è preso il posto inanellando prestazioni di grande livello, non solo dal punto di vista difensivo ma anche di impostazione. Lui è un giocatore freddo e gli serve per arrivare ad alti livelli”. Poi ha concluso: “La squadra mi sta dando soddisfazioni. Doveva essere un percorso e sta arrivando dove voglio io. La continuità del tempo con questo tipo di gruppo sarebbe importante, ma il prossimo anno si ripartirà da capo visto che ci sono tanti prestiti”.