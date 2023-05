Giro d’Italia 2023, nona tappa Savignano sul Rubicone-Cesena oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 chiude oggi la sua prima settimana con la nona tappa, l’attesissima cronometro individuale di 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena. Una giornata destinata a cambiare pesantemente la classifica generale, in attesa delle grandi salite che nelle prossime due settimane decideranno la Corsa Rosa numero 106. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la tappa di quest’oggi in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via in ordine inverso di classifica: la prima partenza sarà alle ore 13:15 con Veljko Stojnic, poi via via arriverà il momento dei migliori con la maglia rosa Leknessund che sarà l’ultimo a partire alle ore 16:28. L’ultimo arrivo quindi sarà atteso intorno alle 17:10. La tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.