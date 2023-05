Boxe, Mondiali maschili Tashkent 2023: Cavallaro esce di scena, l’Italia si aggrappa a Mouhiidine

L’Italia della boxe perde pezze ai Mondiali Elite maschili 2023 in corso di svolgimento sul ring della Humo Arena di Tashkent, in Uzbekistan. A salutare il torneo questa volta è il peso medio dei 75 kg Salvatore Cavallaro, che viene sconfitto dall’ungherese Pylyp Akilov. Quest’ultimo riesce ad imporsi nei confronti dell’atleta azzurro ai punti con verdetto unanime (5-0: tre 30-27 e due 29-28). A questo punto l’unico a rappresentare i nostri colori ai Mondiali di Tashkent rimane il peso massimo Aziz Abbes Mouhiidine, che nella giornata di domani affronterà il tagiko Bolatev nel match valevole per per i quarti di finale.