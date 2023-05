Napoli, scontri ad Udine: arrestato ultrà azzurro

Udine è stata tappa storica per il Napoli, quando nel match contro l’Udinese la squadra di Spalletti ha conquistato il terzo titolo della sua storia. Per certi versi il match è stato storico anche per gli scontri che si sono verificati fra tifoserie nel post partita. Per questo motivo gli inquirenti hanno aperto indagini e dopo tempo hanno deciso per l’arresto di un ultrà del Napoli, resosi responsabile dei reati di invasione di campo e rissa aggravata e uso di strumenti atti ad offendere.

Gli agenti della Digos di Udine hanno individuato l’uomo che, violando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, aveva raggiunto Udine per assistere alla partita, introducendosi nell’impianto sportivo utilizzando false generalità e camuffandosi al momento dell’ingresso, per poi invadere il terreno di gioco al fischio finale e partecipare agli scontri tra opposte tifoserie.