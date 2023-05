Giro d’Italia 2023: le classifiche generali maglia per maglia

Le classifiche generali del Giro d’Italia 2023, aggiornate tappa dopo tappa con tutte le maglie assegnate nell’edizione numero 106 della Corsa Rosa. Occhi puntati sulla classifica generale, ma durante le tre settimane ci sarà grande battaglia anche per la classifica a punti della maglia ciclamino, per la classifica miglior scalatore della maglia azzurra e per la classifica dei giovani caratterizzata dalla maglia bianca. Sportface vi terrà costantemente aggiornati ogni giorno con cronache, classifiche, pagelle e tanto altro. Intanto ecco le classifiche generali aggiornate.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) in 21’18” Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) +22″ Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +29″ Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) +40″ Stefan Kung (SVI/Groupama FDJ) +43″ Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +43″ Jay Vine (AUS/UAE Emirates) +46″ Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) +48″ Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +55″ Aleksandr Vlasov (RUS/Bora Hansgrohe) +55″

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) 15 punti Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) 12 Joao Almeida (POR/UAE Emirates) 9

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Brandon McNulty (USA/UAE Emirates) 3 punti Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) 2 Joao Almeida (POR/UAE Emirates) 1

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA