Juventus-Milan: problema muscolare per Bremer, costretto al cambio

Piove sul bagnato in casa Juventus: durante la sconfitta arrivata per 0-1 in casa contro il Milan, il difensore brasiliano Bremer è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare. Al suo posto è poi entrato Bonucci, che conseguentemente tornava anche lui da un infortunio. Il brasiliano svolgerà gli esami nelle prossime ore, e si capirà se potrà o meno essere della partita del prossimo weekend, l’ultima di campionato, in casa dell’Udinese.