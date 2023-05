Inter-Sassuolo 4-2, Lukaku: “Stiamo bene, possiamo vincere due trofei”

“Sono contento per la vittoria. Ogni volta che giochiamo in casa con il Sassuolo ci danno sempre fastidio. Lo scorso anno abbiamo perso. Abbiamo vinto molte partite questo mese, stiamo bene e vogliamo continuare così”. Con queste parole Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-2 contro il Sassuolo. “A livello fisico si può sempre migliorare. Stiamo bene, questo sì. Ogni giocatore dà il suo per la squadra. Dobbiamo migliorare perché possiamo ancora vincere due trofei” ha aggiunto l’attaccante dell’Inter.

Infine, sulla voglia di essere in campo martedì in Champions contro il Milan: “Tanta come sempre. Il mister sa che ci sono, ma l’Inter è più importante. Se il mister vuole io ci sono”.