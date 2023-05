Napoli-Inter, niente pasillo de honor all’ingresso in campo

A differenza di quanto avvenuto nelle partite contro Fiorentina e Monza, Napoli-Inter non si è aperta con il pasillo de honor della squadra avversaria in segno di rispetto ai campioni d’Italia. Negli ultimi due turni le squadre di Italiano e Palladino si erano disposte all’ingresso in campo per formare un cordone di benvenuto per la passerella di Osimhen e compagni. Stavolta niente omaggio, anche se la società nerazzurra era stata puntuale sui social nelle congratulazioni al Napoli per la vittoria del titolo tricolore. “Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto”, aveva scritto il club milanese. Insomma, nessun caso diplomatico. Il big match della trentaseiesima giornata di Serie A si mette in luce con una sfida già sensazionale: i campioni d’Italia da un lato e la finalista di Champions dall’altro.