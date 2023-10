Giro di Turchia 2023: Philipsen vince l’ultima tappa, Lutsenko trionfa nella classifica generale

Il Giro di Turchia 2023 va ad Alexey Lutsenko. Il forte ed esperto corridore kazako dell’Astana, ottavo nell’ultima tappa, si è aggiudicato la classifica generale della corsa anatolica, che si è chiusa oggi a Istanbul con una volata serratissima in cui Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che ha già vinto per la quarta volta in pochi giorni, ha preceduto tutti, in particolare Cees Bol (Astana) e l’italiano Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) che completano il podio di giornata. Il podio della generale, invece, è completato dal tedesco Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) e dal colombiano Harold Tejada (Astana).