Wta Cluj-Napoca 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre

Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2023. Prende il via il main draw rumeno con tante teste di serie subito in campo. Nel complesso sono sei i match i match in programma nella giornata inaugurale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Noha Akugue vs (4) Masarova

a seguire – Makarova vs (7) Baindl

a seguire – Raina vs (8) Burrage

Non prima delle 17:00 – Bulgaru vs Oz

a seguire – Tig vs Matoula

COURT 2

Ore 11:00 – Bartunkova vs Yastremska