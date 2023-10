Wta Monastir 2023, Rosatello rimonta Monnet e accede al tabellone principale

Importante successo per Camilla Rosatello, che supera in rimonta la francese Carole Monnet mediante il punteggio di 4-6 6-4 6-1 nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo Wta di Monastir 2023 e stacca il pass per il tabellone principale. La tennista italiana non parte con il piede giusto poiché, dopo aver incassato un break, perde il primo set con lo score di 4-6 e complica il proprio cammino. L’azzurra, però, non si dà per vinta e dà vita ad una bella rimonta, conquistando il secondo parziale con un 6-4. Nel terzo e decisivo set Rosatello sfrutta il momento positivo e domina la sua avversaria, non lasciandole alcuno spazio per a controffensiva. L’italiana supera Monnet 4-6 6-4 6-1 e accede al main-draw del torneo tunisino.