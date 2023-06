‘L’Avversario’, Roberto Mancini ospite del programma di Marco Tardelli

Il commissario della Nazionale italiana, Roberto Mancini, sarà ospite della nuova puntata de ‘L’Avversario’, programma prodotto da Rai Cultura, che racconta la vita di grandi campioni dello sport attraverso gli ostacoli e le avversità che hanno dovuto superare. Nell’episodio che andrà in onda lunedì 12 giugno il ct si racconterà a Marco Tardelli partendo dalla sua prima convocazione in Nazionale a diciotto anni in occasione di una tournée in America, per poi essere subito escluso dal Ct Enzo Bearzot dopo essere uscito, a fine partita, con alcuni compagni di squadra, tra cui lo stesso Tardelli.

Anche negli anni successivi l’avventura di Mancini con la Nazionale non andò molto meglio, tanto che non riuscì a prendere parte neanche ad un Mondiale. Questa competizione per l’ex attaccante della Sampdoria era ed è tuttora un tabù. A ogni modo nel corso dell’intervista ‘Il Mancio’ ripercorrerà tutta la sua carriera: dai trofei vinti prima con la Sampdoria e poi con Lazio al rapporto con l’amico di una vita Gianluca Vialli, che verrà ricordato in puntata. Un avvincente racconto dello sport fatto da chi lo sport lo ha vissuto e praticato da campione, che si arricchisce di preziose immagini e filmati di repertorio, come quelle delle partite di Mancini con la Sampdoria nel campionato del 1990/91 quando vinse lo scudetto, una delle ultime grandi imprese del calcio italiano.