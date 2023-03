Giro di Sicilia 2023, al via l’11 aprile: si parte a Marsala

E’ stato presentato a Palermo il Giro ciclistico di Sicilia, che si terrà dall’11 al 14 aprile, organizzato da Rcs Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. La corsa si compone di quattro tappe, per complessivi 718 chilometri, che percorreranno la Sicilia da ovest a est, con partenze e arrivi nelle province di Trapani, Agrigento, Ragusa, Enna, Palermo, Messina e Catania. La prima tappa, di 159 chilometri, andrà da Marsala ad Agrigento, mentre la seconda (193 chilometri) da Canicattì a Vittoria. Terza frazione di 150 chilometri, da Enna a Termini Imerese. L’ultima tappa, la più impegnativa, prenderà il via da Barcellona Pozzo di Gotto e si concluderà a Giarre al termine di un percorso di 216 chilometri. Alla conferenza stampa di presentazione partecipano il governatore siciliano Renato Schifani, l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e gli assessori regionali alle Infrastrutture e al Turismo Alessandro Aricò ed Elvira Amata.