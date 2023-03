Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: le convocate dell’Italia per il raduno di Parma

L’Italia ha diramato la lista delle convocate per il raduno di Parma, in vista dell’esordio nel Sei Nazioni femminile 2023 di rugby che avverrà domenica 26 marzo alle ore 16 allo Stadio Sergio Lanfranchi, nella città ducale. Tutte le convocate saranno in gruppo fino al match con l’Inghilterra in programma al Franklin’s Garden di Northampton domenica 2 aprile alle 16, tranne Mathilde Cheval e Laura Gurioli, sostituite da Alice Cassaghi e Alessia Gronda dal 27 marzo.

LA LISTA DELLE CONVOCATE

Barattin, Sara – Villorba Rugby, 111 caps

Busato, Jessica – Villorba Rugby, 9 caps

Capomaggi, Beatrice – Villorba Rugby, 4 caps

Cheval, Mathilde – Valsugana Rugby Padova – fino al 26 marzo

D’Inca’, Alyssa – Villorba Rugby, 12 caps

Duca, Giordana – Valsugana Rugby Padova, 34 caps

Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain, 40 caps

Franco, Giada – Rugby Colorno, 27 caps

Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova, 86 caps

Giordano Elisa – Valsugana Rugby Padova, 60 caps – Capitano

Gurioli, Laura – Villorba Rugby – fino al 26 marzo

Locatelli, Isabella – Rugby Colorno, 37 caps

Madia, Veronica – Rugby Colorno, 36 caps

Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova, 15 caps

Muzzo, Aura – Villorba Rugby, 31 caps

Ostuni Minuzzi, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 20 caps

Rigoni, Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 61 caps

Seye, Sara – Rugby Calvisano, 12 caps

Sgorbini, Francesca – ASM Romagnat, 17 caps

Sillari, Michela – Vaksugana Rugby, 74 caps

Stecca, Emanuela – Villorba Rugby, 3 caps

Stefan, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 73 caps

Stevanin, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

Tounesi Sara – Sale Sharks, 26 caps

Turani, Silvia – Exeter Chiefs, 24 caps

Vecchini, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 14 caps

Dal 27 marzo:

Cassaghi Alice – CUS Milano Rugby

Gronda Alessia – CUS Torino ASD