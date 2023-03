Serie A, giudice sportivo: una giornata per Marusic e Cristante

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una giornata di squalifica ai romanisti Roger Ibanez e Bryan Cristante e al laziale Adam Marusic, destinatari di un rosso nel derby dell’Olimpico di domenica sera. In particolare l’azzurro e il montenegrino erano stati espulsi nella rissa nell’immediato post gara. Ammenda di 10.000 euro per il giallorosso, di 15.000 per il laziale: Nessun provvedimento per il diverbio tra il tecnico romanista, Mourinho, e il presidente laziale, Lotito avvenuto nel corridoio degli spogliatoi. Una giornata per i due espulsi dalle panchine, Nuno Santos (Roma) e Marco Ianni (Lazio): il primo “per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine: recidivo”. L’altro per “avere, al 44° del primo tempo, abbandonando la propria postazione e cercato di affrontare il preparatore della squada avversaria”.

Questi gli altri squalificati: Maleh e Umtiti (Lecce), Rabiot (Juventus), Izzo e Pessina (Monza), Nuytinck (Sampdoria), Nzola (Spezia), Becao, Perez e Walace (Udinese), Coppola (Verona). Stop anche per il tecnico dell’Udinese Sottil.