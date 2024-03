Giro delle Fiandre, Van der Poel: “Gara speciale, ci arrivo in un momento fantastico”

Dopo aver saltato il Dwars door Vlaanderen di mercoledì, Mathieu Van der Poel si appresta a prendere il via del Giro delle Fiandre con tutti i favori del pronostico. La caduta di mercoledì che ha messo fuori causa tra gli altri anche Van Aert avvantaggia ancor di più il campione del mondo, che ora dovrà guardarsi le spalle da rivali come Philipsen, Mohoric, Jorgenson, Merlier e un acciaccato Mads Pedersen, che lo ha regolato in volata domenica scorsa alla Gand-Wevelgem. In un’intervista rilasciata a Marca, l’olandese ha fatto il punto sulla seconda classica monumento stagionale, in programma domani: “È una delle gare più speciali dell’anno e penso di arrivare in un momento fantastico, ma non è mai facile sapere come si svilupperà. Cercherò di vincere a modo mio. Non mi nascondo mai“.

In occasione del rinnovo di contratto decennale con la Alpecin-Deceuninck Van der Poel aveva dichiarato: “Penso di essere in uno dei miei momenti migliori. Questo rinnovo è una scelta logica per me. Mi sono sentito molto a mio agio nelle strutture di Philip e Christoph Roodhooft sin dall’inizio della mia carriera. Siamo cresciuti insieme alla squadra e sento ancora di poter fare ulteriori progressi. Sono affamato di vittorie, ho una fame incredibile“. Per poi concludere: “È importante che l’Alpecin-Deceuninck sia anche una squadra multidisciplinare. È perfetta per unire strada, mountain bike e ciclocross. Il cross è il mio primo amore, la MTB è più vicina al puro divertimento ma mi piace molto anche la strada“.