La stagione delle grandi Classiche del Nord entra nel vivo con il Giro delle Fiandre 2025, che domani infiammerà i quasi 270 chilometri da Brugge a Oudenaarde. Dopo le emozioni ancora fresche della Milano-Sanremo, gli occhi saranno nuovamente tutti per Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar: i due duellanti sono pronti per un altro episodio di una saga meravigliosa, che poi sette giorni dopo vivrà il suo apice sulle pietre della Parigi-Roubaix. L’edizione numero 109 della “Ronde” però vedrà al via tanti altri corridori in grado di potersi esaltare su un percorso molto selettivo tra muri e settori in pavè. Insomma, una giornata assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati del grande ciclismo.

I grandi favoriti: Van der Poel vs Pogacar, parte 2

Negli occhi di appassionati e addetti ai lavori ci sono ancora le immagini della Cipressa e del Poggio, per un finale di Sanremo come forse non si era mai visto. Merito del campione mondiale in carica, che ha infiammato la corsa e che al Fiandre troverà terreno ancora più fertile per mettere in scena i suoi attacchi. Non a caso Pogacar ha già vinto la “Ronde” nel 2023 alla seconda apparizione, dopo il quarto posto dell’anno prima. Adesso torna al Fiandre per riprendersi lo scettro dalle mani del rivale, colui che ha vinto tre delle ultime cinque edizioni e che quest’anno potrebbe diventare il primo nella storia a vincere il Giro delle Fiandre per quattro volte.

Dopo aver vinto anche la E3 Saxo Classic di Harelbeke, Van der Poel si presenta al via del Fiandre con una condizione perfetta. Servirà il miglior Pogacar per riuscire a staccarlo sulle pendenze arcigne ma brevi di luoghi simbolo del ciclismo mondiale come Oude Kwaremont e Paterberg. La cosa certa è che lo sloveno ci proverà con tutte le sue forze, supportato anche da una UAE Emirates come sempre attrezzatissima con Narvaez e Wellens pronti a replicare il lavoro svolto alla Sanremo.

Van Aert ci prova, Ganna pure: il Fiandre prima della Roubaix

Wout Van Aert arriva a questo Fiandre 2025 con il sogno di migliorare il secondo posto del 2020, unico podio della sua carriera alla “Ronde”. Dopo aver superato i problemi fisici, il fuoriclasse belga è tornato competitivo e a 31 anni vuole provarci ancora una volta. Probabilmente è il primo a sapere di non essere al livello di Van der Poel e Pogacar, ma sicuramente sarà uno dei primi a cercare di rispondere agli attacchi nella speranza di riuscire a giocarsi il tutto per tutto sul rettilineo finale di Oudenaarde.

Al via anche Filippo Ganna, che alla Milano-Sanremo ha fatto sognare milioni di italiani e non solo. Il piemontese è nella forma della vita dopo il secondo posto della Tirreno-Adriatico, la piazza d’onore raccolta anche alla Classicissima e il terzo posto della E3 Saxo Classic di Harelbeke. L’obiettivo dichiarato è la Parigi-Roubaix della prossima settimana, corsa sicuramente più adatta alle caratteristiche di Ganna. Anche sui muri però il campione olimpico dell’inseguimento di Tokyo 2020 vuole dire la sua, magari per acciuffare un podio che sarebbe già grandioso.

Gli outsider di lusso: c’è Pedersen, Mozzato per stupire ancora

Detto di questo poker di fuoriclasse, non mancano gli altri nomi in grado di sorprendere e sbaragliare la concorrenza. Mads Pedersen è già stato in grado di arrivare due volte sul podio al Fiandre, alla pari di Kasper Asgreen che nel 2021 addirittura vinse contro ogni pronostico. I due danesi saranno rispettivamente le punte di Lidl-Trek ed EF Easypost, formazioni che possono contare anche su validissime alternative come Jasper Stuyven e Neilsson Powless, fresco vincitore della “Attraverso le Fiandre” dopo aver battuto proprio Van Aert.

Alternative di lusso anche in casa Visma Lease a Bike, dal momento che nel caso in cui Van Aert non fosse nella sua miglior giornata ecco che Matteo Jorgenson potrebbe prendersi sul campo i gradi di capitano della corazzata giallonera. Con lui anche Dylan Van Baarle, secondo nel 2022 quando poi vinse la Roubaix.

Detto di Ganna, l’Italia spera anche in un altro exploit di Luca Mozzato. L’azzurro è reduce dal secondo posto della scorsa edizione, ma in questa prima parte di 2025 si è visto davvero poco. La speranza è che riesca nuovamente a esaltarsi in questa corsa storica, alla pari di Matteo Trentin che invece in queste settimane è sembrato nella miglior condizione degli ultimi anni. Proverà a ritagliarsi uno spazio importante anche Davide Ballerini, che in assenza dell’infortunato Alberto Bettiol potrebbe essere l’uomo di punta dell’Astana.