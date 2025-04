Valentino Rossi punto di riferimento per tutto il motorsport: ora ‘sbarca’ anche in Formula 1, l’annuncio improvviso

Freme Valentino Rossi che tra due settimane tornerà in pista con la sua BMW nel Wec davanti al pubblico di casa ad Imola.

Nell’attesa di rimettersi al volante, il pilota di Tavullia si è dedicato un po’ alla famiglia, ma anche agli amici. Così eccolo a Bologna con Cesare Cremonini, ma anche fare un’incursione sui kart con il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli. I due si sono allenati insieme sul circuito di Migliaro e ne hanno approfittato per fare un po’ di chiacchiere.

Il legame di Rossi con la F1 è noto: il nove volte campione del mondo del motociclismo è stato anche vicino al clamoroso trasferimento alla Ferrari ed ha avuto la possibilità di guidare anche una Mercedes nel famoso e iconico scambio con Lewis Hamilton. Proprio quella Mercedes che ora ha tra le mani Antonelli, al suo debutto in F1. Grazie a lui l’Italia è tornato ad avere un pilota nel Mondiale di F1 e su di lui Toto Wolff ripone grandi aspettative.

Servirà tempo ed anche qualche consiglio, come quelli che gli ha dato proprio Rossi nel corso della giornata che li ha visti protagonisti sui kart. Prima del GP giapponese, in programma questo weekend, Antonelli è tornato sull’incontro con Valentino: “È stato bello allenarsi insieme sui kart, Vale è un tipo in gamba. Abbiamo riso e mi ha raccontato delle storie di quando correva in MotoGP, anche divertenti, ma ora non posso raccontarle“.

Valentino Rossi e i consigli ad Antonelli: “Grande ammirazione”

Antonelli spera di ripetere quest’esperienza, magari allargandola anche agli altri ragazzi della VR46 Academy con i quali è in buoni rapporti: “Mi piacerebbe rifare quest’esperienza in futuro, magari anche con tutti i piloti dell’Academy“.

Un rapporto che è destinato anche ad allargarsi: “Probabilmente quest’anno andrò ad un paio di gare di MotoGP per vederli e sostenerli, poi spero un giorno di poter andare insieme a fare karting”. Ma è Valentino Rossi al centro del dibattito ed è a lui che torna il giovane pilota italiano, svelando i consigli che gli ha dato.

“È bello perché mi ha sostenuto fin dall’inizio. Mi ha detto di continuare a lavorare e divertirmi – ha spiegato Antonelli -. Soprattutto di concentrarmi su me stesso e di non preoccuparmi del resto, di restare concentrato e godermi il momento“. Il pilota Mercedes non ha nascosto l’ammirazione per Rossi: “È un ragazzo in gamba ed è una figura di riferimento del motorsport“.