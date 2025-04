Il Como vede la salvezza, il Monza si avvicina alla retrocessione. La squadra di Cesc Fabregas batte 3-1 gli uomini di Alessandro Nesta all’U-Power Stadium grazie alle reti di Ikone, Diao e Vojvoda, in risposta all’iniziale vantaggio siglato da Dany Mota. Il Como sale a 33 punti, il Monza è sempre più ultimo a quota 15.

LE PAGELLE

MONZA

Turati 6

Non ha colpe sui gol

Pedro Pereira 4.5

La combina grossa nel finale di primo tempo: Diao sfrutta un suo disimpegno errato e lo sovrasta nel duello fisico. Sono le prove generali per l’1-2

Izzo 6

Douvikas lo salta in una sola occasione, ma quell’azione poteva costare caro. Nel complesso è la nota meno negativa della difesa

D’Ambrosio 4.5

Troppo leggero negli uno contro uno. Si fida troppo di Ikone e Vojvoda, che ringraziano dello spazio e lasciano partire i tiri che sorprendono Turati. Un disastro

Birindelli 6

Regge l’urto in difesa, ma offre poca spinta (59′ Castrovilli 5.5 Non riesce a mettere la sua qualità al centro dell’ultima mezz’ora di gioco)

Ciurria 6

Cerca qualche conclusione dal limite, ma senza fortuna. La sua prestazione è ricca di idee. Nella ripresa serve un assist d’oro a Keita, ma Butez nega il gol agli ospiti

Bianco 5.5

Si prende poche responsabilità

Akpa Akpro 6.5

Al 57′ chiude da ultimo uomo su Da Cunha. Il più dinamico e coraggioso. Insomma, il migliore

Kyriakopoulos 5.5

Un giallo lo limita e lo costringerà a saltare il Venezia. Bravo a credere in Dany Mota con il lancio in profondità che si trasforma nell’assist dell’1-0. Sul pareggio di Ikone però lascia troppo spazio (56′ Caldirola 6 Controlla bene Douvikas nel finale)

Keita Baldè 6

Gestisce bene ogni pallone che transita sui suoi piedi. Ad inizio ripresa Butez gli nega il 2-2 con l’aiuto della traversa. Cala nel finale

Dany Mota 7

Bravo e tenace nel trasformare un lancio lungo nella palla del vantaggio immediato. Il più pericoloso anche negli ultimi venti minuti con una bella deviazione al volo salvata da Butez

COMO

Butez 7

Para tutto quel che può parare. Reattivo su Keita Balde ad inizio secondo tempo

Vojvoda 7

Non è abbonato coi gol, visto che prima di oggi in Serie A ne aveva segnati solo due risalenti. Oggi ne segna uno bellissimo con un destro che si infila all’incrocio (59′ Smolcic 6 Entra bene in partita)

Goldaniga 6

Fa le cose con ordine e senza sbavature

Kempf 5

Errore da matita rossa sul vantaggio lampo di Dany Mota. Si riprende bene

Alex Valle 6.5

Pulito nella costruzione di gioco

Caqueret 7

Affetta in due il centrocampo avversario. Entra nell’azione dell’1-2 con un inserimento e il cross che mette in crisi Pereira. Prestazione di quantità e qualità in linea con il suo girone di ritorno (60′ Perrone 6 Aggiunge ordine nell’ultima mezz’ora di gestione)

Da Cunha 6.5

Il Como è la formazione che ha recuperato più possessi nel terzo di campo offensivo in questa Serie A e buona parte del merito è anche sua. Bravo a sdoppiarsi nelle due fasi (71′ Sergi Roberto sv)



Ikoné 7

Fabregas lo schiera titolare per la prima volta e l’ex Fiorentina ripaga la fiducia con una prova di qualità. Non solo il (bellissimo) gol, ma anche tanti dribbling e presenza come spina nel fianco della difesa avversaria (71′ Strefezza sv)

Paz 6

Lascia la scena ad altri, ma con la sua qualità il dialogo tra i reparti è più fluido

Diao 7

Torna al gol dopo quattro partite a secco. Sono otto i gol in una stagione da incorniciare

Douvikas 6.5

Si muove bene spalle alla porta e anche in profondità. Avrebbe meritato il gol