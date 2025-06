Un Napoli scatenato sul mercato fa sorridere Conte: chiuso l’affare per il nuovo centrocampista, le cifre.

Il Napoli, fresco vincitore del quarto Scudetto della sua storia, si muove già sul mercato. Grazie alla regia di Giovanni Manna e alle richieste di Antonio Conte, i partenopei cercheranno di non ripetere lo stesso errore commesso due stagioni fa quando, da Campioni d’Italia, si sono ritrovati a chiudere la stagione 2023/2024 al decimo posto.

Motivo per cui, dopo aver blindato la permanenza del tecnico salentino, sono partiti subito i lavori in vista dell’1 luglio, quando si aprirà ufficialmente il calciomercato. Tanti i nomi che accostati al club di Aurelio De Laurentiis, il più altisonante quello di Kevin De Bruyne, in uscita dal Manchester City per indossare una nuova maglia azzurra, questa volta alle pendici del Vesuvio. Il belga classe 1991 non è l’unico giocatore atteso a Napoli: la società è pronta a chiudere un nuovo acquisto.

Musah-Napoli, è fatta: le cifre dell’operazione per il rossonero

Anche in casa Milan il calciomercato comincia a muovere i suoi primi fili. Tanti i nomi in uscita, fra i quali figura quello di Yunus Musah che, stando a quanto riportato da Sky Sport, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Napoli. Trovata l’intesa sia fra i due club che fra la società di ADL e il giocatore.

Giunto a Milano nel 2023 dopo l’esperienza al Valencia, lo statunitense non è riuscito a conquistare la piena fiducia della dirigenza rossonera, che ha preferito così cederlo ai partenopei. Nella formazione azzurra prenderà il posto di Philip Billing, giunto a Napoli nel gennaio 2025 e destinato a non essere riscattato, facendo così ritorno al Bournemouth – dove ha un contratto fino al 2027.

Le cifre dell’operazioni si aggirano attorno ai 25 milioni di euro. Un bel tesoretto per i rossoneri, obbligati a fare cassa a fronte della disastrosa stagione che si sono appena lasciati alle spalle e con l’assenza di competizioni europee nella prossima. L’arrivo di Massimiliano Allegri, infatti, dovrà subito dare segnali incoraggianti nell’inversione di rotta della squadra.