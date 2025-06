Seconda tappa del Giro del Delfinato 2025: il percorso ed i favoriti della corsa ciclistica che può essere perfetta per i velocisti

Il primo acuto al Giro del Delfinato l’ha piazzato Tadej Pogacar. Già, proprio il campione del mondo sloveno, un cannibale come pochi che pur essendo una tappa per velocisti ha ugualmente deciso di mettere la sua zampata. E, forse, dare un messaggio diretto a tutti gli avversari: questo giro lo vuole vincere lui ed è già in forma per il Tour de France.

Vingegaard secondo è stato avvisato, quindi, al pari di Evenepoel quarto – alle spalle di Van der Poel – e soci: ci sarà da tirare fuori il massimo per riuscire a spezzare quello che potrebbe diventare un dominio del ciclista sloveno. La classifica già regala emozioni, perché il leader è ovviamente Pogacar grazie agli abbuoni, con appena 4 secondi su Vingegaard, sei su Van der Poel e 10 su Evenepoel.

E gli italiani? Nemmeno l’ombra. Simone Velasco ventesimo è stato il miglior piazzato nella gara di ieri. La seconda tappa non sembra poter essere in grado di dare scossoni alla classifica generale, piuttosto potrebbe esserci una fuga per evitare la vittoria finale.

Giro del Delfinato, chi ha chance di vittoria

Nella seconda tappa del Giro del Delfinato sono sei le salite totali in 204 chilometri che porteranno i corridori da Premilhat a Issoire. Nei primi 71 km troviamo Font Nanaud, Saint Priest, Rivaudas, Saint Jacques poi il traguardo volante di Olby. Si scende per successivi 20 km per Chateau de Buron e poi la Cote de Nonette a 18 chilometri dal traguardo.

Le salite non sono certo ripide tantomeno impegnative, da qui un possibile arrivo in volata. Ma chi potrebbero essere i favoriti? Ci potrebbe provare Jonathan Milan ma anche Matteo Trentin della Tudor fino a Pascal Ackermann che avrebbe delle buone chance. Il Giro del Delfinato vedrà l’orario di partenza alle 12.20 con un arrivo previsto intorno alle 17. La diretta in chiaro è su Raisport Hd mentre per chi possiede un abbonamento, si può vedere su Eurosport ed in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus.