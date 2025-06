Claudio Ranieri, col benestare dei Friedkin, sarebbe pronto a dire sì alla proposta della Federazione: sarà lui il prossimo ct della Nazionale italiana. Ruolo che condividerà con quello nel club giallorosso.

Quella di questa sera contro la Moldavia sarà l’ultima partita come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti. “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico dopo la partita contro la Moldavia. Risolveremo il contratto. Non avevo intenzione di mollare, ma mi assumo la responsabilità”. Parole quelle pronunciate in conferenza stampa nei giorni scorsi dall’ex allenatore del Napoli, che certificano la rottura e aprono ufficialmente il casting per il nuovo commissario tecnico dell’Italia.

Un casting che potrebbe aver già trovato il suo vincitore. Il nome in grado di mettere d’accordo Federazione e tifosi, infatti, sembra essere solo quello di Claudio Ranieri. L’ex tecnico della Roma, già pronto soltanto a un ruolo dirigenziale nel club giallorosso, dopo aver riflettuto sulla proposta, non se la sentirebbe di dire di no a un’Italia in così grande difficoltà, col rischio di non partecipare al terzo Mondiale consecutivo.

I precedenti

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, i Friedkin avrebbero anche già dato il benestare al doppio ruolo: commissario tecnico e consigliere personale del presidente. Così da ripercorrere le orme già tracciate, ad esempio, da sir Alex Ferguson, che fu allenatore del Manchester United e ct della Scozia. Stessa strada percorsa anche da Michels con Barcellona e Olanda.