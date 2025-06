Settimana decisiva quella attuale per riempire le ultime caselle rimaste vuote delle panchine in Serie A: Parma e Cagliari si muovono dopo gli addii di Chivu e Nicola.

Si apre una settimana decisiva per riempire le caselle rimaste vuote delle panchine in Serie A. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per l’ufficialità dell’addio di Christian Chivu al Parma e del conseguente ingaggio da parte dell’Inter del tecnico rumeno.

Nelle ultime ore, per sostituire Chivu, sono salite le quotazione di Raffaele Palladino. Nonostante resti aperta la pista che porta a Farioli, si va sempre più verso la fumata bianca per l’ex Monza e Fiorentina.

Faccia a Faccia per la panchina del Cagliari

Dopo l’addio di Nicola, intanto, si è tenuto ieri a Milano un incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e Paolo Vanoli per provare a trovare un accordo.

L’ex allenatore del Torino è un vecchio pallino del patron, che lo aveva già contattato la scorsa estate quando stava cercando l’erede di Claudio Ranieri.

Un incontro per il momento solo interlocutorio, considerato che per la panchina del clubn sardo c’è un altro candidato, ovvero il tecnico della Primavera Fabio Pisacane.