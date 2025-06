Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Parigi: hanno vinto loro il doppio femminile contro Anna Dalinina e Aleksandra Krunic.

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto in finale in tre set contro la kazaka Anna Dalinina e la serba Aleksandra Krunic. Si sono così laureate come campionesse del doppio femminile al Roland Garros.

La coppia ha perciò trionfato allo Slam sulla terra rossa di Parigi: la finale è terminata così 6-4, 2-6, 6-1 e le azzurre hanno così conquistato lo Slam francese salendo sul tetto del mondo del tennis.

Errani e Paolini trionfano a Parigi: il doppio femminile è tutto italiano

Così ha parlato Jasmine Paolini dopo la vittoria dello Slam all’Open di Francia con la sua compagna di doppio: “Ringrazio il nostro team. Sono 20 giorni che siamo qui e mi sono divertita molto con voi. Ringrazio la direzione del torneo e il pubblico per aver reso speciale queste settimane. Un grazie anche a tutto il pubblico italiano”.

“L’anno scorso – ha aggiunto – abbiamo perso in finale e finalmente ce l’abbiamo fatta. Ringrazio Sara (Errani ndr.) che è una grande campionessa e per me è un’ispirazione. Mi ha reso una giocatrice migliore e condividere questi momenti con lei è incredibile”.

Dal canto suo Sara Errani ha dichiarato: “Questo è il torneo in cui ho migliori ricordi. Ringrazio Jasmine (Paolini ndr.) che mi dà energie tutti i giorni. Abbiamo fatto un qualcosa di grande e ce ne renderemo conto nei prossimi giorni. Sono state tre settimane faticose ma speciali”.