Chiusura in grande stile per la rassegna internazionale della Ginnastica per Tutti: sette gruppi italiani premiati, con La Trottola ammessa al prestigioso Gala. Prossima tappa: Pistoia 2026.

Si è chiusa con un emozionante Gala alla Meo Arena la quinta edizione del World Gym for Life Challenge, il grande evento internazionale dedicato alla Ginnastica per Tutti. Un’edizione da record, con 27 Paesi rappresentati e oltre 3500 partecipanti, che ha visto l’Italia distinguersi ancora una volta per eleganza, creatività e qualità tecnica.

Guidata dalla DTN Emiliana Polini, insieme allo staff FGI composto da Catia Rosi, Fiammetta Mantella e Anna Fiume, la delegazione italiana ha portato in pedana sette gruppi che hanno lasciato il segno: Alegria Martina Franca, Raffaello Motto Viareggio, La Trottola Modena, Virtus Reggio Reggio Calabria, La Verdiana Caserta, Ginnastica Cagliari e Associazione Restart Reggio Calabria.

La giuria internazionale – composta da esperti FIG, tra cui anche l’italiano Fabio Gaggioli – ha valutato le performance secondo i quattro criteri fondamentali del format: innovazione, capacità di intrattenimento, tecnica ginnica e impressione generale. Il risultato? Un oro, quattro argenti e due bronzi per i colori azzurri.

A ottenere la valutazione oro è stata La Trottola di Modena, premiata con l’ammissione al Gala finale, vetrina dei migliori gruppi dell’edizione e momento culminante dell’evento. Proprio durante il Gala è stato assegnato anche il Trofeo Bruno Grandi, in memoria dello storico dirigente FIG: il prestigioso riconoscimento è andato agli svizzeri del Welsch Master Team, capaci di incantare il pubblico di oltre 5.000 spettatori.

L’edizione 2025 si chiude dunque all’insegna dell’entusiasmo e della qualità, mentre lo sguardo della Ginnastica per Tutti è già proiettato verso i prossimi grandi appuntamenti: l’European Gym for Life Challenge e l’Eurogym 2026, entrambi in programma a Pistoia, e l’attesissima Gymnaestrada mondiale del 2027, che vedrà il ritorno nella capitale portoghese.