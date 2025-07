Dopo l’oro degli sciabolatori e il bronzo del fioretto rosa, l’Italia riparte oggi con gli ottavi di finale

Dopo l’entusiasmante giornata di ieri, che ha visto la Nazionale italiana conquistare la medaglia d’oro nella sciabola maschile e il bronzo nel fioretto femminile, prosegue il cammino azzurro ai Campionati del Mondo di Scherma 2025, in corso a Tbilisi. Oggi, martedì 29 luglio, sono in programma i turni preliminari delle ultime due prove a squadre del programma iridato: spada maschile e sciabola femminile.

