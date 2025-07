Il ranista romagnolo vola in semifinale con il miglior tempo e il primato personale. Bene anche Tete e i delfinisti azzurri. Attesa per le finali di Ceccon, Quadarella, D’Ambrosio e Bottazzo in diretta TV alle 13.

Terza giornata di gare e altri segnali importanti per l’Italnuoto, protagonista anche oggi alle batterie dei Campionati Mondiali in corso all’Aquatic Centre di Singapore. Nei 50 rana maschili volano in semifinale Simone Cerasuolo, autore del miglior tempo assoluto, e Nicolò Martinenghi, mentre Alberto Razzetti e Federico Burdisso si guadagnano l’accesso alla semifinale dei 200 farfalla. Per i quattro azzurri la sensazione è chiara: c’è ancora tanto margine.

Nel pomeriggio (ore 13:00 italiane), riflettori puntati sulle finali che vedranno impegnati Carlos D’Ambrosio, fresco di record italiano nei 200 stile libero, Simona Quadarella nei suoi 1500, Thomas Ceccon nei 100 dorso e Anita Bottazzo nei 100 rana.

50 rana: Cerasuolo da record personale, Martinenghi in controllo

A dare il buongiorno ci pensano i ranisti azzurri nei 50 metri. Dopo i problemi gastrointestinali della vigilia, Martinenghi gestisce la batteria con esperienza e chiude nono in 26”90, sufficiente per l’accesso alla semifinale. Ma il colpo lo piazza Simone Cerasuolo: il 22enne romagnolo delle Fiamme Oro firma il miglior crono assoluto in 26”43, nuovo personale e a soli 16 centesimi dal record italiano di Viberti. “Mi sento bene, ma posso andare ancora più forte”, ha dichiarato il vicecampione europeo e tifoso juventino.

200 farfalla: Razzetti e Burdisso non deludono

Nel pomeriggio rivedremo in acqua anche Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla. L’azzurro di Lavagna, già argento iridato in carica, chiude quarto in batteria in 1’54”54, a un soffio dal personale. Più indietro Burdisso, tredicesimo in 1’56”08 ma soddisfatto: “Ho gestito bene, ho fiducia nel lavoro fatto quest’anno”, ha commentato. Il miglior tempo? Dell’americano Luca Urlando in 1’52”71.

Nannucci fuori nei 200 stile, De Tullio guarda già a Los Angeles

Giornata amara per la debuttante Bianca Nannucci, eliminata nei 200 stile libero con 1’59”24: la 17enne italoamericana paga un passaggio iniziale troppo lento. Fuori anche Luca De Tullio negli 800, tredicesimo in 7’53”04: “Stagione complicata, ma punto a una medaglia olimpica nel 2028”, le parole del mezzofondista pugliese.

Il programma di oggi: finale Ceccon, botti da D’Ambrosio e Quadarella

Alle 13:00 italiane (le 19:00 a Singapore) l’Italnuoto tornerà in vasca per un pomeriggio da non perdere. Tra i protagonisti:

Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero, dove ieri ha riscritto il record italiano (1’45”23)

Simona Quadarella nei 1500 stile libero, in cerca dell’ennesima medaglia mondiale

Thomas Ceccon nei 100 dorso, dove detiene il record del mondo

Anita Bottazzo nei 100 rana

Tutte le gare in diretta TV

Il Mondiale è trasmesso in diretta su Rai Due, RaiSport +HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. Le batterie si nuotano alle 4:00 italiane, mentre semifinali e finali sono previste dalle 13:00.

I risultati degli italiani nelle batterie (29 luglio)

50 rana maschili

Simone Cerasuolo 26”43 (pp) – qualificato

Nicolò Martinenghi 26”90 – qualificato

200 farfalla maschili

Alberto Razzetti 1’54”54 – qualificato

Federico Burdisso 1’56”08 – qualificato

200 stile libero femminili

Bianca Nannucci 1’59”24 – eliminata

800 stile libero maschili