Un’altra giornata ricca di sport sta per cominciare, protagonisti i Mondiali degli sport acquatici a Singapore e tanto altro.

MATTINA

07.00 Scherma, Mondiali 2025: sciabola femminile squadre | Fasi preliminari – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Scherma, Mondiali 2025: spada maschile squadre | Fasi preliminari – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m sincro donne – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

11.30 Tuffi, Mondiali 2025: piattaforma 10m sincro uomini – Finale – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

POMERIGGIO

13.00 Nuoto, Mondiali 2025: terza giornata (semifinali/finali) – Diretta tv dalle 13.00 alle 13.30 su RaiSport HD, dalle 13.30 alla fine su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13:02 200 stile libero uomini – Finale – Carlos D’Ambrosio

13:12 1500 stile libero donne – Finale – Simona Quadarella

13:35 50 rana uomini – Semifinali – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

13:49 100 dorso donne – Finale

13:58 100 dorso uomini – Finale – Thomas Ceccon

14:10 200 stile libero donne – Semifinali

14:27 200 farfalla uomini – Semifinali – Federico Burdisso, Alberto Razzetti

14:40 100 rana donne – Finale – Anita Bottazzo

3.39 Ciclismo, Giro della Vallonia 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

14.45 Ciclismo femminile, Tour de France 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+ e su DAZN.

16.00 Tennis, WTA Montreal 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Paolini vs Ito 3° match non prima delle 20.00 italiane)

17.00 Tennis, ATP Toronto 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Duckworth 2° match e inizio programma dalle 18.30 italiane; Arnaldi vs Schoolkate 4° match e inizio programma alle 18.30 italiane)