Giochi Europei Cracovia 2023, BMX: Barbero e Benetton in Polonia per la prima giornata di prove

di Redazione 14

Gli azzurri del Bmx Freestyle, Alessandro Barbero ed Elia Benetton sono in Polonia per il Campionato europeo inserito all’interno del Giochi Europei che, dopo Baku 2015 e Minsk 2019, si terranno a Cracovia-Małopolska (Polonia). Ieri ha avuto luogo la prima giornata di prove sull’impianto che ospiterà l’appuntamento continentale, come fa sapere la Federciclismo con una nota. Le gare del Bmx Freestyle si svolgeranno il 21 e 22 giugno nel nuovissimo skatepark di Krzeszowice mentre il 25 giugno, presso l’Hill Park di Krynica-Zdroj, spazio agli atleti Mtb Cross-Country. Di seguito, i convocati azzurri delle due discipline.

Convocati Europei Bmx Freestyle (21 e 22 giugno): Alessandro Barbero (Pro Bike Riding Team), Elia Benetton (4T Project Lordgun Virtuous).

Convocati Europei XCO (25 giugno): Simone Avondetto (Wilier Pirelli Factory Team XCO), Martina Berta (Centro Sportivo Esercito), Daniele Braidot (CS Carabinieri Olympia Vittoria), Luca Braidot (Santa Cruz Rockshox Pro Team), Nadir Colledani (Santa Cruz Rockshox Pro Team), Giada Specia (Wilier Pirelli Factory Team XCO), Chiara Teocchi (Centro Sportivo Esercito).