Milan, due squadre Red Bird in Europa: lunedì parte esame Uefa. Dalla Francia: “Gerry Cardinale si dimetterà dal Tolosa”

Nella giornata di lunedì 26 giugno a Nyon comincerà l’esame da parte della Uefa della situazione di Milan e Tolosa, due club che hanno la stessa proprietà, ovvero Red Bird. Questo pone le due squadre in una posizione di contrasto con le norme attualmente in vigore, che impediscono alle società che hanno lo stesso gruppo di controllo di partecipare a competizioni europee comunicanti tra di loro. I rossoneri si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League con il quarto posto in Serie A, mentre i francesi hanno staccato il pass per l’Europa League grazie al successo in Coppa di Francia.

Stando a quanto riportato dai media francesi il proprietario Gerry Cardinale si sarebbe già dimesso formalmente dalla carica dirigenziale all’interno del Tolosa. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso 9 giugno durante un’assemblea generale con i membri del Consiglio d’Amministrazione. La risoluzione sarebbe stata adottata all’unanimità e ratificata dal presidente Damien Comolli. Tale decisione, se confermata, dovrebbe aiutare il Tolosa a ottenere l’ok per partecipare alla prossima Europa League senza avere particolari problemi.