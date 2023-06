Chiellini: “Negli Usa tutto è realizzato per far divertire il pubblico, dovrebbero farlo anche in Italia”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini, intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport, ha raccontato la sua nuova vita negli Stati Uniti: “In questo momento vivo in un mondo completamente diverso dal calcio europeo. Ci sono cose migliori e altre peggiori. La cosa che amo di più è il fatto che tutto venga realizzato per divertire il pubblico e secondo me si dovrebbe portare anche in Italia. Il calcio è in grande crescita, ci sono società solide e con voglia di investire. Le proprietà americane portano un altro punto di vista, una mentalità che si basa sui numeri e sulla sostenibilità. Farlo anche in Europa potrebbe essere utile”.