Geraint Thomas e le sue vacanze: “Ubriaco 12 notti su 14”

Geraint Thomas si sta godendo a modo suo le vacanze. La stella britannica dell’Ineos Grenadiers ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times Uk: “Penso di essere stato ubriaco 12 notti su 14 nelle ultime due settimane”. “Non bevo durante la stagione, a parte qualche drink, ma fuori dalla stagione ti lasci andare”, spiega. Fresco di rinnovo biennale, Thomas non nasconde la motivazione: “Lo spettacolo continua. Esatto, mi dovrete sopportare ancora due anni. Ineos Grenadiers è la mia seconda casa, amo gareggiare e non avrei mai pensato di fare altro. Adesso è il momento di decidere che gare farò la prossima stagione”. “Essere in grado di adattarmi e andare avanti innovandomi, mi ha permesso di rimanere competitivo”, le sue parole.