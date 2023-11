Calcio, a Roseto degli Abruzzi sfida per beneficenza tra le leggende di Juventus e Inter

Serata benefica, quella che andrà in scena giovedì alle 20:30 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove si sfideranno le leggende di Juventus e Inter. Una partita di solidarietà che punta a raccogliere fondi per mettere a disposizione delle attrezzature mediche a istituti, studi e scuole della località turistica del litorale adriatico abruzzese. Un sfida di calcio a cinque che vedrà in campo Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall’altra e ancora Zé Maria, Giuliano Giannichedda, Nicola Amoruso, Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci e altri ex calciatori bianconeri e nerazzurri. La partita sarà trasmessa su Sportitalia. La serata, organizzata dalla Nardone eventi, ha uno scopo benefico ed è il prosieguo del lavoro svolto nel 2022, con i campioni del calcio Totti e Del Piero, quando furono acquistati 2 ventilatori polmonari Cpap e donati a degli studi medici di Roseto degli Abruzzi, oltre a 2 defibrillatori per 2 istituti scolastici del rosetano.