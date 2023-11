La Federcalcio e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Aldo Bet, ex calciatore e allenatore italiano scomparso ieri a Varese all’età di 74 anni. Ex difensore di Inter, Roma e Milan, vinse lo Scudetto della Stella con i rossoneri. Osservatore della Nazionale, ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale Under 21 che nel 2004 si laureò Campione d’Europa