Gand-Wevelgem 2023, brutta caduta per Filippo Ganna: costretto al ritiro

Brutte notizie per il ciclismo italiano dalla Gand-Wevelgem, la classica belga con i primi pavé della stagione. Quando mancavano circa 140 km al traguardo, brutta caduta per Filippo Ganna, che è rimasto a terra per un po’ prima di rialzarsi e di provare a rientrare. Dopo pochi minuti, però, il fuoriclasse piemontese ha deciso di ritirarsi. Da capire dunque quali siano le condizioni del fenomeno di Verbania, oggi davvero sfortunato.