Moto2, risultati e ordine di arrivo GP Portogallo 2023: trionfa Acosta, Arbolino terzo

I risultati e l’ordine di arrivo del GP del Portogallo 2023, prima gara dell’anno del mondiale di Moto2. Sul circuito di Portimao, a vincere è Pedro Acosta, che battaglia a lungo con il connazionale Aron Canet e piazza la zampata vincente nel finale, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni e le sue ambizioni. Seconda il già citato Canet, mentre a completare il podio è un italiano, ovvero Tony Arbolino. Il classe 2000 tenta di andare a riprendere i primi due, ma non appena capisce che sono troppo lontani si accontenta saggiamente del terzo posto. Undicesima piazza invece per Celestino Vietti. Di seguito l’ordine di arrivo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO GP PORTOGALLO MOTO2

1 Pedro Acosta

2 Aron Canet

3 Tony Arbolino

4 Filip Salac

5 Manu González

6 Jake Dixon

7 San Lowes

8 Albert Arenas

9 Jeremy Alcoba

10 Somkiat Chantra

11 Celestino Vietti

12 Barry Baltus

13 Fermín Aldeguer

14 Joe Roberts

15 Sergio García