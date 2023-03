Formazioni ufficiali Kazakistan-Danimarca, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Kazakistan-Danimarca, sfida valida come seconda giornata del Gruppo H delle qualificazioni agli Europei del 2024. Le due squadre hanno iniziato il percorso in maniera diversa: i danesi hanno sconfitto per 3-1 la Finlandia nel derby scandinavo, trascinati da un super Hojlund, mentre il Kazakistan è stato sconfitto in casa dalla Slovenia. Secondo i bookmakers saranno Kjaer e compagni a scendere in campo con i favori del pronostico. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 26 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI KAZAKISTAN-DANIMARCA

KAZAKISTAN: In attesa

DANIMARCA: In attesa